Nouvelle année « charnière » sur le réseau francilien, 2027 sera marquée par l’arrivée du MF19, l’extension du RER E, le démarrage du CDG Express et la mise en service de la ligne 18… Ces travaux « fondamentaux », menés au fil de 200 chantiers, vont amener leur lot de perturbations, toute l’année prochaine. Plusieurs lignes vont être affectées par des interruptions de service, dont une majorité la nuit et pendant l’été. « C’est le prix à payer pour assurer meilleur confort, ponctualité, fiabilité et régularité aux passagers », assure Grégoire de Lasteyrie, vice-président d’Île-de-France Mobilités.

L’intensité des travaux à venir correspond à l’arrivée de matériels neufs, à l’interconnexion avec de nouvelles gares et bien sûr à des chantiers de régénération. « Notre réseau ne représente que 10% des voies ferrées en France mais nous y faisons rouler 40% des trains qui circulent dans l’Hexagone », justifie l’élu francilien.

Comme l’an dernier, près de 4 milliards d’euros seront consacrés à la campagne 2027. Cela porte à 16 milliards d’euros le montant investi depuis 2016, dont une partie pour financer des métros et des trains neufs ou rénovés, soit au total 1600 rames.

Préparer l’arrivée du MF19

Une première catégorie de travaux va consister à rattraper des années de sous-investissements. Des travaux « utiles et de long terme »,