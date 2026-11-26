Concurrence : LE TRAIN de nouveau candidat à des services ferroviaires conventionnés
Après avoir été candidate -sans succès-, à deux appels d’offres, les Intercités Bordeaux-Nantes-Lyon, et le TER Poitou-Charente (tous deux remportés par SNCF Voyageurs), la compagnie LE TRAIN récidive. Elle annonce deux nouvelles candidatures : l’une remise le 2 novembre à l’État pour l’exploitation des trains d’équilibre du territoire Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Limoges-Toulouse; l’autre déposée, le 16 novembre, auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté pour le lot TER Paris-Dijon-Lyon, également appelé « lot PLM ». Les deux appels d’offre prévoient un début d’exploitation en décembre 2029 pendant dix ans.
Le contrat envisagé par l’État pour Paris-Clermont et Paris-Limoges-
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