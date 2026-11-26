Près de 800 personnes sont venues découvrir “en vrai“ la première rame Oxygène qui était présentée le 25 novembre, en gare de Paris-Austerlitz. Les visiteurs ont pu monter à bord, entre 9h et 17h30, circuler dans la rame, prendre des photos et interroger les différents responsables du projet qui se trouvaient dans le train. La rame 004 pourra ensuite être visitée à Limoges, où elle se trouvera le 4 décembre en gare de Limoges-Bénédictins, puis à Clermont-Ferrand le 27 janvier. Un avant-goût de ce que les voyageurs vivront dès l’entrée en service des premières rames qui remplaceront progressivement les matériels anciens, à partir de l’été 2027, sur les lignes Intercités Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont, puis Bordeaux-Marseille.

420 places et une cuisine plus grande

Les rames Oxygène sont des automotri