SNCF Voyageurs se prépare à l’arrivée de la concurrence sur l’axe Atlantique, en particulier à celle de Velvet. La compagnie privée est attendue en 2028 avec le train à grande vitesse nouvelle génération d’Alstom sur des trajets réalisés en 2 heures environ entre Paris et des villes de l’ouest de la France (Angers, Bordeaux, Nantes, Rennes). Autrement dit sur les liaisons les plus dynamiques.

Pour y faire face, SNCF Voyageurs mise sur une performance améliorée de ses trains, notamment grâce à la modernisation de ses ateliers de maintenance. D’où un programme d’investissements de 210 millions d’ici à 2029 pour les technicentres de cet axe Atlantique.

Le technicentre de Châtillon (Hauts-de-Seine), centenaire (il a été construit en 1925) a un rôle central dans cette organisation. Fort de 800 agents, il assure à la fois (côté Châtillon-Bas) la maintenance rapide des TGV, en sortie de service, pour des opérations prenant moins de 6 heures, et des opérations plus lourdes réalisées à Châtillon-H