Une enveloppe de 50 millions pour les cars express
Une enveloppe de 50 millions d’euros supplémentaires va être débloquée par l’État pour les cars express. Elle viendra soutenir les projets de lancement de nouvelles lignes ou d’infrastructures, « tout sauf l’exploitation et l’achat de matériel » précise-t-on au ministère des Transports. Le ministre considère les liaisons en cars express « directes, rapides et confortables aux habitants des zones périurbaines et rurales, notamment là où l’of
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