Valérie Pécresse s’était engagée à renforcer la sécurisation dans les transports en commun en Île-de-France. La présidente de région, également présidente d’IDFM, estime que sa politique, et les 450 millions d’euros investis chaque année, commencent à payer.

La délinquance est en baisse dans les transports franciliens alors que la fréquentation a progressé de 3%, selon l’élue. Les victimes de vols, violences et escroqueries ont reculé de 33%, en 2025, par rapport à 2016. La baisse est continue sur 2025 par rapport à l’année précédente avec – 6% pour les victimes de vols sans violence, – 10% pour les victimes de vols violents et – 1% de violences de victimes sexistes. « Cette baisse constatée en Île-de-France est trois fois plus importante que la baisse nationale », assure la présidente qui veut aller encore plus loin et a retenu plusieurs préconisations du rapport rendu récemment par deux de ses vice-présidents, Grégoire de Lasteyrie, en charge des transports et Frédéric Péchenard, des questions de sécurité.

Le doublement des moyens humains mobilisés depuis 2016 explique en partie les résultats dont Valérie Pécresse se félicite. Elle associe à ce renfort le personnel de la Brigade régionale des transpor