Systra a annoncé le 4 novembre avoir remporté le contrat de maîtrise d’œuvre (conseil et gestion de la construction) pour le prolongement de la ligne Rouge du métro de Riyad en Arabie saoudite, au sein du groupement international RMTC (Riyadh Metro Transit Consultants) qu’il forme avec l’américain Parsons et le français Egis.

Ce groupement sera en charge d’assurer la gestion et la supervision de la conception, de la réalisation, de la mise en service et du démarrage de l’exploitation de cette extension, pour le compte de la Commission royale pour la ville de Riyad (RCRC).

Le projet d’extension (8,4 km et 5 stations) vise à relier au réseau de transports publics de Riyad, la ville historique de Diriyah située à la périphérie nord-ouest de la capitale. Berceau du premier État saoudien, Diriyah est un haut lieu culturel du royaume avec le site d’At-Turaif inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, et un circuit de sport automobile.

Ce prolongement permettra également renforcer la desserte de l’université du Roi Saoud. Jusqu’à cette station, la ligne sera en viaduc, puis elle poursuivra son parcours en souterrain dans un tunnel (85 % du prolongement) creusé par un tunnelier sous Diriyah afin de préserver le patrimoine architectural. La livraison est prévue à l’horizon 2032.