Une application MaaS pour le stationnement à Strasbourg
Les trois opérateurs publics du stationnement à Strasbourg ont lancé le 13 novembre leur première application mobile dédiée au stationnement en voirie et en ouvrages. Baptisée Parcus+, cette solution MaaS permet de localiser les parkings à proximité de sa destination, de comparer leurs tarifs et d’afficher les disponibilités en temps réel, puis d’être guidé jusqu’à la place retenue.
La mise au point et le lancement de cette application ont mobilisé un investissement de 600 000 euros. Développée par CGI, l’application Parcus+ (disponible sur Apple et Android) intègre un outil de prévision de remplissage des parkings élaboré par le spécial
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Publié le 05/11/2026 - Grégoire Hamon