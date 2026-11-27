Montée en puissance à la SNCF des deux syndicats réformistes qui ratent de peu la majorité des voix
Après la RATP qui a vu la CGT perdre sa première place au profit de FO, c’est au tour de la SNCF de voir le paysage syndical évoluer fortement. Les dernières élections aux CSE des cinq SA, qui se sont tenues du 19 au 26 novembre, montrent une poussée globale des deux syndicats réformistes, l’UNSA et CFDT. L’Unsa-Ferroviaire obtient 25,56 % des voix (contre 22,10 % lors des dernières élections en 2022), et « signe son meilleur score historique à la SNCF et confirme sa dynamique dans l’ensemble du groupe », souligne le syndicat. Il talonne désormais la CGT qui reste le premier syndicat d
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