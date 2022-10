Eole, Nexteo, T12. Pourquoi ça coince en Ile-de-France

Confrontés à des surcoûts non financés, SNCF Réseau peine à réaliser les chantiers demandés en Ile-de-France. Des projets essentiels sont remis en cause ou reportés au grand dam de l’autorité organisatrice des transports franciliens qui menace de se passer du gestionnaire des infrastructures.

« Un grand cri d’alarme implicite ». C’est ce qu’a expliqué avoir compris Valérie Pécresse lors de l’audition de Luc Lallemand, le 13 septembre, à propos de l’impossibilité pour SNCF Réseau de mener dans les délais des projets d’infrastructures « essentiels » en Ile-de-France : prolongement d’Eole à l’ouest, système Nexto pour les RER B et D et tram-train T12.

« Implicitement, SNCF Réseau a dit ne pas avoir les moyens de garantir ces projets. Si l’entreprise affiche des surcoûts de 30 à 40 % sur tous les projets, c’est à l’Etat de s’engager sur leur réalisation et à mettre sur la table les moyens pour sécuriser SNCF Réseau », a commenté la présidente d’Ile-de-France Mobilités, également présidente de la région, qui a mené l’audition du patron de SNCF Réseau.

Surcoûts non financés

Sur tous ces projets, SNCF Réseau est en effet confronté à un taux d’inflation de la construction de plus de 11 %. Surcoûts qui ne sont pas financés et qui sont également occasionnés lorsqu’ils sont « signés sans suffisamment prendre en compte les risques d’exécution ». En plus de l’insuffisance des ...