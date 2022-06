La voie s’ouvre pour les biocarburants

Malgré le débat qu’il suscite entre spécialistes, le biocarburant vient d’être reconnu comme un carburant « propre » par un arrêté ministériel. Ainsi, le devenir de la transition énergétique se déclinera, sur les autobus urbains, en différentes formes d’électromobilité. La complexité de mise en place des infrastructures que celle-ci requiert et le volume des investissements nécessaires ralentissent toutefois son déploiement, tandis que le nombre encore élevé d’autobus « polluants », toujours en circulation, milite pour le choix d’une solution alternative, afin de gérer plus efficacement la période de transition.

Or les biocarburants, qui réduisent les gaz à effet de serre, sont renouvelables, puisque d’origine non fossile, et ils effacent du même coup la dépendance énergétique. En avril, la sortie d’un arrêté a rendu éligibles à la vignette Crit’Air les véhicules dont le moteur ne peut accepter que le B100. Un grand tournant pour ce biocarburant issu du colza qui, après l’éthanol ED95, bénéficie de cette reconnaissance.07