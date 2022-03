Présidentielle 2022. Ce que proposent les candidats pour les transports

© Ron Przysucha/U.S. Department of State/Wikicommons

Peu présentes au coeur de la campagne présidentielle, les questions liées aux transports et à la mobilité des Français touchent pourtant de multiples aspects de leur vie au quotidien, que ce soit sur le plan social, économique ou environnemental. Nous avons interrogé les porte-parole et les conseillers politiques transports des principaux candidats sur leurs programmes dans ce domaine. Seule l’équipe de Marine Le Pen n’a pas répondu à nos sollicitations et celle d’Eric Zemmour est restée injoignable. Nous nous sommes donc fondés sur leurs programmes officiels.

Nous avons également fait appel à un expert de l’économie des transports de SIA Partners, Arnaud Aymé, pour analyser ces propositions. Commentaire global de notre expert : « Les candidats sont davantage prolixes sur les bénéfices pour les citoyens plutôt que sur les efforts à consentir. Or, la transition écologique du transport a un coût, non seulement financier mais aussi en termes d’habitudes à changer. Les précédents des bonnets rouges (contre l’écotaxe poids lourds) et des gilets jaunes montrent la difficulté à appliquer des mesures pourtant votées dans le consensus. D’où cette interrogation : Comment les politiques s’assureront de l’acceptabilité des efforts ? Par la progressivité dans le temps ? La décentralisation des décisions ? La différenciation selon les catégories sociales ? » La question reste ouverte.