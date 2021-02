Tunnel Lyon-Turin : pour l’instant, l’objectif reste 2030

Quand le tunnel de base Lyon-Turin, dont une dizaine de km ont été creusés, sera-t-il prêt ? Et quelle est son utilité ? Ce sont pour l’essentiel les questions auxquelles Hubert du Mesnil, président de la société Tunnel euralpin Lyon-Turin (TELT), le maître d’ouvrage public franco-italien en charge de la réalisation et de l’exploitation du futur tunnel entre la France et l’Italie, a du répondre lors de son audition au Sénat, le 10 février, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

