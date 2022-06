Alstom et six fournisseurs en région AuRA adoptent la démarche CARE

Mise en oeuvre à deux reprises depuis deux ans dans les Hauts-de-France, puis avec BpiFrance, la démarche encouragée par l’association CARE (Compétitivité-Accompagnement-Rail-Emploi) s’étend à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette démarche vise à permettre des échanges de bonnes pratiques et à rendre les relations plus fluides entre les donneurs d’ordre du secteur ferroviaire et une demi-douzaine de PME-PMI fournisseurs, l’ensemble de ces acteurs formant alors une « grappe ».

C’est donc ainsi qu’une nouvelle grappe régionale CARE, formée de six PME-PMI ferroviaires autour d’Alstom a été lancée le 20 juin à Villeurbanne, avec le soutien financier, à hauteur de 50 %, du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, en coopération étroite avec le cluster CARA (European Cluster of Mobility Solutions). Une démarche dont se sont félicités Jean-Pierre Audoux, président de l’association CARE, Claire Badrikian, directrice des Achats France d’Alstom, et Catherine Staron, conseillère régionale et première Vice-Présidente de la commission Transports de la région.

Cette fois, ce sont donc les entreprises Centum T&S, CMS Industrie, Duchêne Industries, Poncin Métal, SIP et VapéRail qui « vont bénéficier pendant 18 mois de 22 jours d’accompagnement et d’expertise industrielle, à la fois individualisés et collectifs, via des échanges de bonnes pratiques entre les participants et une mise en réseau et ce, afin de renforcer leur performance, leur compétitivité et leur maturité et ainsi contribuer pleinement au renforcement de la chaine d’approvisionnement ferroviaire ».