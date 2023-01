Bruxelles lance une enquête sur de possibles aides illicites attribuées à Fret SNCF

Coup dur pour Fret SNCF! La Commission européenne a annoncé aujourd’hui avoir ouvert « une enquête approfondie » concernant des aides de l’Etat français à la filiale fret de la SNCF, afin de déterminer si ce soutien est conforme aux règles européennes en matière d’aides publiques.

Plus précisément, Bruxelles « craint« , à ce stade et après un examen préliminaire, que « certaines mesures en faveur de Fret SNCF, octroyées pendant la période 2007-2019, ne soient pas conformes aux règles de l’UE en matière d’aides d’État ». La Commission rappelle que pendant cette période, Fret SNCF a été constamment déficitaire et que ses pertes ont été « continuellement couvertes par sa société mère SNCF au moyen des avances de trésorerie intra-groupe, qui constituent des ressources publiques en raison de l’actionnariat et du contrôle étatiques » .

