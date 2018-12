Hervé Morin essaie à Velim « son » futur Omneo Premium Paris-Normandie

Actuellement au centre d’essais de Velim (République Tchèque), le deuxième train d’essai Omneo Premium a reçu, le 19 décembre, la visite d’une délégation normande présidée par Hervé Morin et Jean-Baptiste Gastinne, Vice-président de la région en charge des transports. Trois de ces trains, en cours de production par Bombardier à Crespin, font actuellement l’objet de tests, dont celui présent jusqu’en février prochain à Velim.

A 200 km/h, la délégation normande a ainsi pu apprécier le confort acoustique et vibratoire du train qui doit entrer en service entre Paris et la Normandie dans un an. L’occasion a également été donnée de faire l’expérience d’un freinage d’urgence de 200 à 0 km/h, qui s’est passé tout en douceur.

Visiblement ravi de ses tours de circuit et de son passage en cabine (photo), le président normand a toutefois tiqué en fin de visite du centre d’essais au vu de la face avant de « son » futur train, sur laquelle le grand logo carmillon de la SNCF écrasait littéralement le petit logo de sa région…