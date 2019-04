Un an et demi après la collision à Millas entre un bus scolaire et un TER sur un passage à niveau qui a coûté la vie à six enfants, et à quelques semaines de la présentation des conclusions du Bureau d’enquête sur les accidents terrestres (BEA TT) aux parents des victimes (prévu début mai), un rapport parlementaire commandé par le Premier ministre vient retourner le couteau dans la plaie. Il a été remis le 12 avril par Laurence Gayte, députée LREM des Pyrénées-Orientales, à la ministre des Transports Elisabeth Borne.

La députée de la circonscription où s’est produit le drame en décembre 2017 se dit “époustouflée” par le nombre d’infractions relevées par les 38 radars de vitesse situés sur des passages à niveau : près de

72 000 en 2017 ! La même année, près de 27 500 infractions ont été relevées par les 80 radars de franchissement. “Tous les ans en France, entre 30 et 40 personnes trouvent la mort sur l’un des 15 405 passages à niveau, soit environ 1% de la mortalité routière”, rappelle l’auteure du rapport. Avec un taux de 0,009 mort par million de train-kilomètre (1) aux passages à niveau et l’augmentation du nombre de piétons qui y perdent la vie, l’Hexagone dépasse de loin la Suisse (0,01) et la Grande-Bretagne (0,015).

Et ce n’est pas forcément sur les 155 passages à niveau jugés dangereux en France que surviennent ces accidents, constate la députée qui a auditionné une cinquantaine de parties prenantes : SNCF Réseau, associations de victimes et de parents d’élèves, collectivités territoriales, administrations d’Etat. etc. 98% des accidents aux PN sont dus à un comportement inadapté d’un véhicule ou d’un piéton, pas à cause du train, pointe le rapport.

Une boîte noire aux passages à niveau

Pour “enrayer ce fléau” auquel ni le plan Gayssot, ni le plan Bussereau, ni le plan Cuvillier (du nom d’ex-ministres des transports) n’ont réussi à apporter de réponse, le rapport parlementaire qui pointe du doigt l’absence de diagnostic fiable sur la dangerosité des passages à niveau, formule 12 recommandations.

Parmi lesquelles, associer SNCF Réseau à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme (PLU) et schémas de cohérence territoriaux (SCOT) pour prendre en compte la dangerosité des passages à niveau (PN) dans la planification urbaine. Les équiper de caméras de vidéo protection et d’une boîte noire, comme dans les avions, “pour lever toute ambiguïté lors d’un accident“. Augmenter le nombre de radars de vitesse et de franchissement, et le montant des amendes : jusqu’à 1 500 euros, doublés en cas de récidive, avec suspension du permis de conduire ou blocage du véhicule en cas de franchissement du PN lorsque le feu clignote. Les départements et communes de plus de 10 000 habitants qui perçoivent aujourd’hui une partie du produit des amendes des radars des PN, “devront flécher ces montants au profit de la sécurisation des PN“, indique le rapport qui préconise également d’imposer une baisse de 20km/h en amont de ces franchissements ferroviaires. 98% des accidents aux PN sont dus à un comportement inadapté d’un véhicule ou d’un piéton”, pas à cause du train, pointe le rapport.

GPS

Nombre de ces propositions seront traduites sous forme d’amendements lors de l’examen du projet de loi Mobilités par les députés, à partir de mi-mai, assure Laurence Gayte. “Il faut sortir d’une vision purement ferroviaire du problème pour passer à une approche de sécurité routière (…) et réorienter les investissements de l’Etat et de SNCF Réseau sur des aménagements routiers plutôt que sur des tunnels et des ponts, beaucoup plus coûteux“, a reconnu Elisabeth Borne dans une courte allocution. La communauté urbaine de Grenoble, citée par la députée, a réalisé des aménagements “simples mais de bon sens” sur 11 des 13 passages à niveau sans ponts ni tunnels pour 1,7 million d’euros, “contre 10 à 20 millions pour un pont ou un tunnel“.

Plusieurs amendements adoptés le 2 avril par le Sénat dans la loi Mobilités introduisent des dispositions visant à contraindre les éditeurs de GPS à localiser les passages à niveau et les constructeurs de poids lourds d’équiper les autobus et autocars de GPS signalant la présence de ces franchissements ferroviaires. Aux États Unis, les conducteurs de cars scolaires ainsi que les camions chargés de matières dangereuses ont l’obligation de marquer un arrêt avant chaque franchissement de PN. Une mesure simple et dûment respectée outre-atlantique, mais le serait-elle en France ?

Pour consulter le rapport : lire ici

Nathalie Arensonas

(1) L’unité de mesure du volume de circulation de trains