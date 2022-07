La rive droite du Rhône rouvrira fin août pour les voyageurs

Fermée au trafic voyageurs depuis un demi-siècle, la ligne de la rive droite du Rhône entre Avignon (Vaucluse) et Pont-St-Esprit (Gard) rouvrira le 29 août prochain avec 5 allers-retours par jour. Le trajet durera 30 mn, avec un arrêt à Bagnols-sur-Cèze. Il en coûtera 3 euros jusqu’à 20 km, 6 euros entre 21 et 40 km et 9 euros au-delà.

Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, et Jean-Luc Gibelin, son vice-président aux transports, qui se sont battus pour cette réouverture avec un investissement de 12,8 millions d’euros, ont fait le trajet en avant-première lundi 11 juillet aux côtés des élus du territoire et de responsables de la SNCF. « Le besoin de mobilité est important entre Pont-St-Esprit et Avignon car une partie de la population de Pont-St-Esprit et de Bagnols-sur-Cèze travaille à Avignon, c’est pour cela que l’ouverture provisoire se fait d’abord là », a expliqué Jean-Luc Gibelin.

