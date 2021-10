Le futur concurrent de la SNCF sur Paris – Lyon s’appelle Trenitalia France

Trenitalia entretient le suspens sur l’entrée en scène de sa filiale chargée de faire concurrence à la SNCF sur Paris – Lyon. La compagnie italienne a dévoilé tout à l’heure le nouveau nom de Thello, qui devient Trenitalia France, mais pas encore la date de son lancement sur la ligne la plus rentable de la SNCF. Elle indique juste que Trenitalia France fera rouler « prochainement » le train à grande vitesse Frecciarossa, la flèche rouge, qui effectue depuis le mois de septembre des marches à blanc sur le réseau français.

Rappelons que la compagnie Thello, née en 2011, est devenue, en 2016, filiale à 100 % de l’opérateur historique italien Trenitalia. « Profitant de l’ouverture en 2010 du marché ferroviaire international de voyageurs, Thello a lancé 2 lignes de trains sur le réseau ferroviaire conventionnel entre la France et l’Italie, desservant plus de 27 destinations entre les 2 pays. La compagnie a exploité la ligne Paris-Venise, en train de nuit, entre 2011 et 2021 et la ligne Marseille-Nice-Milan, en train de jour, entre 2014 et 2021 », précise Trenitalia en indiquant que « ces activités ont permis à la compagnie de constituer une équipe experte du marché ferroviaire français ».