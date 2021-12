Le métro de Moscou inaugure 21 km de grande ceinture

Le 7 décembre, Vladimir Poutine (par vidéoconférence) et le maire de Moscou Sergueï Sobianine ont inauguré une section de la grande ceinture du métro de Moscou dans le sud et l’ouest de la ville. Long de plus de 21 km, le tronçon inauguré comprend 10 stations (Terekhovo, Kountsevskaïa, Davydkovo, Aminievskaïa, Mitchourinski Prospekt, Prospekt Vernadskogo, Novatorskaïa, Vorontsovskaïa, Ziouzino et Kakhovskaïa). Ce tronçon est ainsi le plus long ouvert d’un seul tenant depuis les débuts du métro de Moscou, en 1935.

Ces 10 nouvelles stations desservent 11 districts totalisant 1,4 million d’habitants, dont près de 450 000 résident à proximité et devraient gagner quelque 35-45 minutes de temps de parcours par jour. De plus, la nouvelle ligne orbitale devrait délester les lignes radiales (de 22 % maximum), de même que les stations de correspondance (de 27 à 60 %) ou les routes le long de son tracé (jusqu’à 17 %).

La grande ceinture est le plus grand projet mis en œuvre avec la participation directe du maire de Moscou. Son achèvement est prévu pour fin 2022 – début 2023 : elle comptera alors 31 stations sur 70 km, ce qui en fera la plus longue ligne de métro en boucle du monde, devant ligne 10 de Pékin (45 stations sur 57 km)… jusqu’à l’achèvement de la ligne 15 du Grand Paris Express (36 gares sur 75 km).

...