Le nouveau matériel de la ligne 11 du métro parisien en test

La première rame MP14 du futur matériel de la ligne 11 du métro parisien (Châtelet – Mairie des Lilas) est arrivée le 5 avril à Rosny-sous-Bois. C’est là qu’est installé le nouvel atelier de maintenance de la ligne, au-delà du prolongement en cours de construction.

C’est la première des 39 rames, destinées à cette ligne, à entrer dans le nouvel atelier. Elle sera suivie d’une deuxième en mai, puis d’une troisième en juin. Le rythme va ensuite s’accélérer pour atteindre 10 rames cette année, 21 l’année prochaine, et enfin 8 en 2024. Elles remplaceront les MP59, dont la conception remonte aux années 1960. Ce matériel, les plus anciennes rames de métro circulant en Île-de-France, ne sera plus compatible avec les nouvelles infrastructuctures du prolongement notamment en ce qui concerne la signalisation.

