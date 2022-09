Le tarif des TER va augmenter de 2 % d’ici la fin de l’année en Nouvelle-Aquitaine

+16 %. C’est la hausse de fréquentation des TER en août 2022, par rapport à août 2019, l’année de référence, « pendant laquelle on avait déjà connu une hausse de 10 % », commente Renaud Lagrave, le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine chargé des Transports, en rappelant que la région a augmenté de plus de 2 millions le nombre de kilomètres/trains et qu’elle a harmonisé les tarifs « pour atteindre les jeunes… et les moins jeunes ! ».

Les recettes ont plus que suivi, affichant une hausse de 25 %, grâce aux “occasionnels...