Les chemins de fer du Kazakhstan commandent 537 voitures pour trains de nuit à Stadler

Le total donne le vertige : 537 voitures pour trains de nuit, pour 2,3 milliards d’euros, contrat de service sur 20 ans compris. Plus précisément, les chemins de fer fédéraux du Kazakhstan (KTZ) et Stadler ont signé trois contrats pour la fourniture de 234 voitures-lits (40 places), 233 voitures-couchettes (58 places), 35 voitures (18 places pour le personnel et les voyageurs à mobilité réduite) et 35 voitures-générateur, le tout à livrer d’ici 2030. Avec des tranches optionnelles « pour poursuivre la modernisation du parc KTZ », ces contrats font suite à un accord de partenariat stratégique entre la Suisse et le Kazakhstan signé fin 2021. Ils comprennent le transfert de technologie entre les deux pays, ainsi que l’acquisition d’une usine de production locale à Astana avec une centaine de salariés.

En compositions de 15 pièces minimum, ces voitures pourront assurer des trains de jour ou de nuit, à une vitesse maximale de 160 km/h, sur les lignes à voie large de 1 520 mm, électrifiées ou non, du Kazakhstan et des autres pays de la CEI. Conçues pour une empreinte environnementale minimale au cours de leur cycle de vie, ces voitures devront pouvoir être exploitées entre -50°C et +45°C.