Les trains de voyageurs sont de retour sur la rive droite du Rhône

Il se sera écoulé moins d’un demi-siècle entre la disparition des trains de voyageurs sur la ligne de la rive droite du Rhône, spécialisée dans le transit du fret en 1973, et leur retour sur une section de cet axe au sud de Pont-Saint-Esprit (Gard), ce 29 août 2022. La veille, Carole Delga, présidente de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, inaugurait la réouverture de cette section aux côtés notamment de Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région chargé des transports, Jean-Yves Chapelet, maire de Bagnols-sur-Cèze, Claire Lapeyronie, maire de Pont-Saint-Esprit et conseillère régionale, Laurette Bastaroli, présidente de l’Association usagers TER Rive droite du Rhône, Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, Marlène Dolveck, directrice générale de SNCF Gares & Connexions, Isabelle Delon, directrice générale adjointe Clients et Services de SNCF Réseau et Jean-Aimé Mougenot, directeur TER délégué.

Dans un premier temps, les trains de voyageurs circulent cinq fois par jour dans les deux sens (avec des horaires différents en semaine et le week-end) entre les gares de Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze et Avignon-Centre, la desserte étant prolongée une fois par jour et par sens vers Nîmes-Centre pour un parcours total de 82 km en 70 minutes. Soit des temps de parcours en pratique plus courts qu’en automobile. Mais il faudra attendre 2026 pour que le projet prenne toute son ampleur, avec 8 allers et retours quotidiens et la desserte de 10 points d’arrêt. Les nouveaux arrêts intermédiaires à recréer et aménager (trois entre Bagnols-sur-Cèze et Avignon-Centre et trois entre cette dernière gare et Nîmes-Centre) ne devraient par trop rallonger le temps de parcours, qui devrait être d’une heure et vingt minutes à terme.

Même si le retour des trains de voyageurs sur la rive droite du Rhône se fait par phases, cette réouverture a bénéficié d’un coup d’accélérateur de la part de la région Occitanie, avec le soutien des collectivités locales et des usagers. La région rappelle à l’occasion qu’elle a « déjà mobilisé 12,8 millions d’euros [sur un total de 100 millions d’euros] pour la réalisation des travaux qu’elle finance à 100 %, avant la réouverture complète de la ligne attendue pour 2026 ».

Pour le premier mois de réouverture, l’ensemble des billets sont proposés au tarif d’un euro, jusqu’au 30 septembre. De plus, devant plus de 1 500 personnes réunies pour célébrer le retour du train sur la rive du Rhône côté Gard, Carole Delga a notamment annoncé « vouloir porter au niveau national le débat sur la question de la gratuité des transports publics », en prolongement de l’expérimentation menée « avec succès » en Occitanie depuis un an ou en s’appuyant sur l’opération que doit lancer le gouvernement espagnol à partir du 1er septembre sur les trains de banlieue et de moyenne distance. « C’est un impératif en matière écologique et de pouvoir d’achat », selon la présidente de la région Occitanie.