Pourquoi la SNCF a réduit de moitié les TER sur la ligne Lyon-Grenoble

Et une région de plus à pointer du doigt la SNCF tout en connaissant le fond de l’affaire! La région Auvergne-Rhône-Alpes a exhorté la SNCF, dans un communiqué du 30 novembre, «à ne laisser aucun voyageur à quai » sur l’axe Lyon-Grenoble. La région indique en effet que la SNCF vient de l’informer d’une diminution de moitié du nombre de TER sur la ligne Lyon – Grenoble pour les quinze prochains jours. « D’autres réductions de desserte significatives touchent également d’autres lignes, comme Chambéry – Grenoble, Grenoble – Saint-Marcellin ou Mâcon – Lyon », ajoute le communiqué. « Une telle annonce, du jour au lendemain, pour la Région et pour les voyageurs, qui vient s’ajouter à une longue liste de dysfonctionnements, n’est pas acceptable », poursuit-elle en qualifiant la situation d’inadmissible et d’indigne pour l’entreprise historique. « Il appartient à la SNCF de régler ses problèmes liés à la maintenance ou la réparation de rames endommagées », souligne la région.

