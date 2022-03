Trenitalia proposera cinq allers et retours entre Paris et Lyon à partir de juin

La concurrence devient plus sérieuse sur la ligne la plus rentable de la SNCF, entre Paris et Lyon. Depuis le lancement, le 18 décembre, des deux allers-retours assurés chaque jour par les rames Frecciarossa entre Paris et Milan, on s’attendait à un accroissement, au printemps, de l’offre de Trenitalia à grande vitesse entre Paris et Lyon, d’autant plus que les premiers chiffres de fréquentation satisfont l’opérateur. Et ce dernier a confirmé, le 10 mars, que trois allers-retours supplémentaires seraient prochainement proposés entre Paris Gare de Lyon et Lyon Perrache (cette gare n’étant pas desservie par les trains Paris – Milan), via la gare de Lyon Part Dieu. Sur presque toutes les relations, cette dernière gare est reliée en un peu moins de deux heures à Paris.

Dans un premier temps, le 5 avril, un aller-retour supplémentaire sera proposé au départ de Paris gare de Lyon à 14 h 30 et de Lyon Perrache à 17 h 11 (ces horaires sont susceptibles d’être modifiés). Puis, le 1er juin, deux autres allers-retours viendront compléter l’offre Frecciarossa entre Paris et Lyon, qui comptera quelque 4 600 places de plus par jour, majoritairement hors des heures de pointe (bizarrement, entre 11 h et 12 h, deux départs seront proposés de Lyon pour Paris à une demi-heure d’écart, alors que les départs sont espacés de plusieurs heures le reste de la journée).

En attendant le lancement de ces nouvelles dessertes, les réservations sont d’ores et déjà ouvertes pour tous les trains Frecciarossa Paris – Lyon et Paris – Milan de cet été, en ligne sur le site trenitalia.com et l’application Trenitalia France, dans les billetteries de l’opérateur à Paris Gare de Lyon et Lyon Part-Dieu, ou aux bornes libre-service installées dans ces gares, ainsi qu’à Lyon Perrache et Chambéry.