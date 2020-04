Arnaud Schwartz remplace Michel Dubromel à la tête de FNE

Lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 4 avril, France Nature Environnement (FNE) a élu à sa tête Arnaud Schwartz. Le nouveau président, entré dans le mouvement en 2002 au sein de l’association Alsace Nature, était jusqu’alors secrétaire national de FNE qui regroupe près de 3 500 associations et 900 000 personnes. L’équipe du bureau a également été renouvelée en partie.

Arnaud Schwartz remplacera Michel Dubromel qui a passé trois ans au poste de président et dont l’action a consisté à « renforcer la robustesse de France Nature Environnement, développer le lien avec l’ensemble des associations de la fédération et amplifier le dialogue avec les acteurs publics et privés », explique la Fédération. Qui ajoute : « Si cette élection s’inscrit dans la continuité d’actions déjà engagées, elle intervient également dans un contexte inédit de pandémie. Quels enseignements tirer des évènements en cours, quelles perspectives de changement pour notre société » ? Le nouveau président souhaite « proposer des alternatives globales et continuer de protéger la biodiversité face à une artificialisation croissante dans tous les territoires… en d’autres termes, agir ensemble pour faire de l’expression « vivre dans un monde vivable » une réalité », explique Arnaud Schwartz.