Keolis remplace CarPostal aux commandes des transports de la Riviera française

Changement de pilote pour les transports de la Communauté de la Riviera française et ses 75 000 habitants : Keolis a été sélectionné pour exploiter le réseau Zest, à partir du 8 juillet et pour six ans et deux mois. L’opérateur de transport public aura pour mission de « renforcer l’offre de transport au sein des 15 communes de la Riviera française (dont Menton est la ville-centre) et la modernisation du réseau à travers le déploiement de nouveaux services digitaux », explique-t-il. Avec l’objectif, d’ici à 2025, d’augmenter le trafic de 17 % et les recettes de 24 %.

En remportant ce nouveau contrat qui doit générer un chiffre d’affaires cumulé de 60 millions d’euros, Keolis prend la succession de CarPostal France qui était le délégataire depuis 2013. Une succession qui devrait être facilitée par les nouveaux liens qui pourraient bientôt unir les deux sociétés, puisque La Poste suisse a récemment indiqué être en « négociations exclusives » avec Keolis pour la vente de CarPostal France. Selon elle, l’opérateur français a l’intention de « reprendre toutes les sociétés de CarPostal », ce qui correspond à sa volonté « d’assurer une cession socialement acceptable ». La Poste helvétique a en effet décidé de céder sa filiale après la découverte de caisses noires qui lui ont permis pendant des années d’encaisser illégalement des subventions en cachant ses bénéfices réels (lire aussi cet article).