Nom de l'organisme: Ile de France Mobilités

Type d'avis: SERVICES

Objet du marché: Contrat de service public pour l’exploitation de services ferroviaires de voyageurs et une partie de la gestion de l’infrastructure : Trams-Trains T4 et T11 et branche Esbly-Crécy de la ligne P - Numéro de référence : TN-2021-001

Date de mise en ligne: 18/12/2023