Île-de-France Mobilités – Avis de concession – FRANCE : SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER PUBLIC DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DE LIGNES DE BUS DESSERVANT LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE ET DES 2 VALLÉES

Nom de l'organisme: Île-de-France Mobilités

Type d'avis: SERVICES

Objet du marché: L’objet de la concession consistera en l’exploitation de lignes de bus desservant les Communautés de Communes du Val d’Essonne et des 2 Vallées, selon les modalités définies par le contrat et comportera 27 lignes régulières, un TAD virtuel, un TAD zonal et deux Bus de Soirée, représentant environ 2 400 000 de KCC en 2026. Principales communes : Mennecy, Ormoy, Ballancourt-sur-Essonne, Itteville, La Ferté-Alais, Milly-la-Forêt.

Date de mise en ligne: 12/03/2024

Date limite de reponse: 11/04/2024 12h00