Le métro de Toulouse étend son service nocturne

Tisséo confirme son titre d’exploitant du réseau de métro qui circule le plus tard la nuit en France. A partir du 2 septembre, le métro de Toulouse circulera jusqu’à 3 heures du matin sur les lignes A et B, en plus des vendredis et samedis soirs. Cette mesure qui était initialement prévue en novembre 2020 avait été repoussée en raison de la crise sanitaire, explique la Régie qui exploite les transports publics toulousains. L’ancien service de bus Noctambus qui assurait la desserte de nuit sera arrêté au moment du lancement de cette nouvelle offre, précise-t-elle.