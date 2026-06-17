Camille Defard nommée directrice des études de la Fabrique de la Cité
La Fabrique de la Cité a annoncé le 16 juin la nomination de Camille Defard au poste de directrice des études. Cette diplômée de l’Université Paris-Dauphine, de Sciences Po, et de l’Université Paris-Saclay en économie de l’énergie est une spécialiste des politiques publiques de l’énergie et du climat. Elle a précédemment exercé pendant quatre ans à l’Institut Jacques Delors, un think tank européen, où elle a été cheffe du Centre énergie et chercheuse en politique de l’énergie, indique La Fabrique de la Cité, créée en 2010 par Vinci pour « analyser les grands enjeux environnementaux, sociaux et économiques des villes, puis d’identifier et de présenter des solutions aux acteurs publics et aux professionnels des territoires« .
Publié le 11/03/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 13/10/2025 - Marie-Hélène Poingt