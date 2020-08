Un conseil ministériel pour le développement et l’innovation dans les transports

Le 28 juillet, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, a installé le conseil ministériel pour le développement et l’innovation dans les transports qui réunit les principales fédérations et entreprises du secteur – fabricants de matériel de transports et exploitants, Régions de France, ainsi que plusieurs parlementaires.

Cette instance d’échanges a vocation à « structurer les démarches de développement et d’innovation ainsi que la politique industrielle du secteur des transports, en s’appuyant sur le savoir-faire et l’excellence technologique de ses entreprises, grands groupes et PME/ETI ». Elle aura notamment pour mission de « tenir compte des enjeux territoriaux, grâce à une association de parlementaires et de collectivités locales ; plus largement elle veillera à la cohérence des travaux de la filière au niveau français avec l’agenda européen et international de la France, dans le contexte des plans de relance français et européen et dans la perspective de la présidence française de l’Union européenne début 2022 ».

Une échéance qui n’a pas échappé à la nouvelle instance est que 2021 a été décrétée « année européenne du rail », ce qui donnera lieu à une réunion des ministres européens en septembre.

P. L.