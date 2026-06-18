Le coup de pouce d'IDFM aux buralistes
Les 2 700 buralistes franciliens vont bénéficier d’un coup de pouce de la part de la Région et d’Île-de-France Mobilités (IDFM), dans le cadre d’une convention de partenariat signée avec leur fédération pour la période 2026-2028. Cet accord prévoit le renforcement des liens entre buralistes et IDFM afin d’améliorer l’accès aux services de transport sur l’ensemble du territoire francilien. Aujourd’hui, près de 900 bureaux de tabac distribuent des titres de transport. IDFM s
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