France urbaine prête à dialoguer sur les finances locales et le versement mobilité
La première réunion du nouveau bureau de France urbaine a été l’occasion de lancer les travaux de l’association qui regroupe 106 collectivités : métropoles, grandes villes et grandes intercommunalités françaises. Autour du nouveau président, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse métropole et de la première vice-présidente, Nathalie Appéré, maire de Rennes et Présidente de Rennes métropole, les principaux enje
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Publié le 11/03/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 13/10/2025 - Marie-Hélène Poingt