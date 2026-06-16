Après les bus de Paris et de la Petite Couronne, les lignes de métro les plus touristiques seront équipées par Île-de-France Mobilités, à partir de juillet 2027, de bornes de paiement par carte bancaire. Les lignes les plus touristiques seront les premières concernées, avant l’ensemble du réseau, à horizon 2030. Ces valideurs sont principalement destinés aux usagers très occasionnels, comme les touristes.

Le déploiement des bornes débutera ainsi le 30 juin 2026 en sortie de l’Aéroport d’Orly (ligne 14). A partir du 8 juillet 2026, il sera possible de valider par carte bancaire sur le funiculaire de Montmartre. En juillet 2027, la ligne 1 sera à son tour concernée. D’ici fin 2027, les lignes 4 et 14 seront équipées, tout comme les