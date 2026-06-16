Antoine Guillou prend la présidence de Saemes

Le conseil d’administration a élu, le 15 juin, Antoine Guillou à la présidence de la Saemes, opérateur de stationnement en Île-de-France avec 33500 places à Paris et sa région. Cet adjoint au maire de Paris, âgé de 37 ans, a été chargé, au cours de ses délégations antérieures, de l’espace public, de la voirie et des mobilités dans le 13e arrondissement, ainsi qu’à la propreté et à la réduction des déchets à l’échelle de la capitale.

La Ville de Paris rappelle que, dans le cadre de la sortie de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Île-de-France, elle a procédé au rachat des parts historiques de cette dernière. La participation directe de la Ville de Paris au capital de Saemes passe ainsi de 50,06 % à 50,67 %.