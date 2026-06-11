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Les chauffeurs de bus récompensés au Mobco

Publié le 11/06/2026 à 17h24
Remise des prix des Bus d'Or au Mobco le 11 juin 2026

La France tient son meilleur conducteur. Le champion du Bus d’Or 2026 a été récompensé le 11 juin lors de la dernière journée du Mobco, le salon professionnel des mobilités qui se tenait porte de Versailles à Paris. A l’issue de trois jours de compétition « intense« , Lionel Combacau, conducteur du réseau Transdev à Valence, s’est imposé. Il s’est vu remettre le prix par son président Thierry Mallet, à la tête de l’Union des Transports Publics et Ferroviaires, l’UTPF, organisateur de la compétition.

Le conducteur du réseau Transdev à Valence est arrivé premier face à 59 conducteurs venus de toute la France. Les épreuves ont testé, cette année encore, leur habileté à travers des épreuves techniques et originales, de l’arrêt de précision à l’écoconduite.

Les dix finalistes ont notamment livré une dernière bataille en conditions réelles sur la ligne 28, au cœur de Paris. Tout au long du parcours, des clients mystères membres du jury montaient aléatoirement aux arrêts, observant et évaluant chaque geste, chaque interaction, chaque décision au volant.

Le palmarès complet 

Top 5 des finalistes (du 1er au 5ème)

Lionel COMBACAU – Valence (Transdev)

Giovanni VIAENE – Aurillac (Stabus)

Guillaume LEVASSEUR – Rouen (Transdev)

Florian RENALDOS – Paris (RATP)

Julien GIRARD – Grenoble (M Tag)

 Prix de l’accessibilité

Ozkan YILDRIM – Nice (RLA)

Prix de l’écoconduite

Guillaume LEVASSEUR – Rouen (Transdev)

Prix de la meilleure conductrice

Lucile LEPIONNIER – Cotentin (Transdev)

Prix du conducteur le plus jeune (parmi les finalistes)

Alexandre POREZ – Saint Quentin (Transdev)

Prix du conducteur le plus expérimenté (parmi les finalistes)

Philippe MESNARD – Bordeaux (Keolis)
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Publié le 09/07/2021

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