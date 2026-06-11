Les chauffeurs de bus récompensés au Mobco

La France tient son meilleur conducteur. Le champion du Bus d’Or 2026 a été récompensé le 11 juin lors de la dernière journée du Mobco, le salon professionnel des mobilités qui se tenait porte de Versailles à Paris. A l’issue de trois jours de compétition « intense« , Lionel Combacau, conducteur du réseau Transdev à Valence, s’est imposé. Il s’est vu remettre le prix par son président Thierry Mallet, à la tête de l’Union des Transports Publics et Ferroviaires, l’UTPF, organisateur de la compétition.

Le conducteur du réseau Transdev à Valence est arrivé premier face à 59 conducteurs venus de toute la France. Les épreuves ont testé, cette année encore, leur habileté à travers des épreuves techniques et originales, de l’arrêt de précision à l’écoconduite.

Les dix finalistes ont notamment livré une dernière bataille en conditions réelles sur la ligne 28, au cœur de Paris. Tout au long du parcours, des clients mystères membres du jury montaient aléatoirement aux arrêts, observant et évaluant chaque geste, chaque interaction, chaque décision au volant.

Le palmarès complet