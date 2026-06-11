Les déplacements lors de la Coupe du Monde de foot toujours plus polluants
La Coupe du Monde de football affiche déjà un record : celui de la plus polluante à ce jour. En cause, le transport des spectateurs qui doivent se déplacer dans trois pays différents (Etats-Unis, Canada, Mexique), avec parfois plusieurs milliers de km séparant les villes hôtes.
Le transport des spectateurs d’un pays à l’autre concentre ainsi 80 % des émissions de gaz à effet de serre dans les grandes compétitions internationales, indique l’association The Shift Project, qui se réfère à son rapport « Décarbonons le sport » publié en 2025.
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