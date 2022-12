A Lyon, le mix énergétique fait salon

Répondant aux enjeux de la transition énergétique, les constructeurs de bus ont présenté en octobre à Lyon, dans le cadre d’Autocar Expo 2022, un éventail très complet de solutions : du biogaz à l’hydrogène, en passant par l’hybride gaz-électrique, l’électromobilité et les carburants alternatifs. Une belle édition pour la reprise de ce salon.

Texte et photos de Philippe Hérissé

Pour sa rentrée d’après-Covid, Autocar Expo 2022 a conforté sa position comme rendez-vous désormais incontournable sur les solutions de mobilité. La 7e édition de ce salon professionnel s’est tenue, comme à l’accoutumée, à Lyon, dans les emprises d’Eurexpo, du 12 au 15 octobre 2022. Six mille visiteurs y étaient attendus. Pas moins de 130 exposants avaient rallié la Capitale des Gaules pour l’occasion, et présentaient quelque 150 véhicules -autocars et autobus-, dont un certain nombre évoluait « en dynamique », sur la voirie environnante : l’occasion de se faire une première idée de la maniabilité, du comportement dynamique et du confort de ces nouveaux matériels.