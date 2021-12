Les transports face au dérèglement climatique

Les infrastructures de transport sont directement affectées par les changements climatiques. Les industriels et les transporteurs prennent les premières mesures. Mais il y a encore fort à faire et des investissements astronomiques sont à prévoir si on veut vraiment prendre les devants. Les résultats de la COP26 ne sont pas à la hauteur.

Dossier réalisé par Alexandre Duyck

Des températures caniculaires à répétition ; des trombes d’eau qui s’abattent sur une ville ou une région, comme cette année à New York, en Chine, en Belgique et en Allemagne, tuant des dizaines de personnes et ravageant tout sur leur passage… En France, en septembre dernier, un nouvel épisode cévenol frappe les alentours de Nîmes. La circulation des trains est coupée, des voitures et des camions déportés par les flots au milieu de l’autoroute A9. Le dérèglement climatique provoque bien des drames, des catastrophes à travers le monde. Si l’on en juge par les rapports du GIEC, le pire est à venir et nous oblige à tout repenser, y compris nos façons de nous déplacer.