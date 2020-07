Spécial Fret et Logistique. Un plan vert sinon rien

La crise sanitaire a heurté de plein fouet un secteur déjà fragilisé par la grève contre la réforme des retraites et le blocage des ports français. Le secteur du fret et de la logistique travaille désormais de concert pour sortir de la crise et surtout développer l’activité dans des conditions viables. Côté fret ferroviaire, une alliance est née pour demander un plan de relance à la hauteur des enjeux. Côté logistique, les professionnels se sont regroupés pour permettre au pays de mettre en œuvre une nouvelle stratégie pour le secteur. Quant aux transporteurs routiers, ils demandent aussi des mesures d’aides dans le domaine fiscal et de la transition énergétique pour ne pas rester au bord du chemin.