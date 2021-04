Le terminal fret de Brégaillon à Toulon se reconnecte au réseau ferré

Après 12 ans d’interruption et deux ans de travaux, le terminal fret de Brégaillon dans les ports de la rade de Toulon est opérationnel. Un train y a été accueilli le 23 avril pour tester “les procédures de circulation en conditions réelles de la connexion du terminal avec la gare SNCF de la La Seyne-sur-Mer“, indique dans un communiqué la CCI Var, qui gère le site. L’opération a été conduite avec l’appui de SNCF Réseau et avec RDT 13, mandataire du groupement constitué avec SFERIS, gestionnaire de l’ITE, précise la chambre de commerce et d’industrie.

