Lyon Parc Auto renforce son offre de stationnement pour les vélos

Outil stratégique au service de la politique de stationnement de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon, qui en sont actionnaires à hauteur de 37,8 % et 21,6 %, LPA s’engage à doubler le nombre de places dédiées aux deux roues dans ses parkings d’ici à la fin du printemps 2022. Présidée depuis l’automne dernier par Fabien Bagnon, figure militante reconnue du développement du vélo dans la capitale des Gaules et vice-président écologiste de la Métropole de Lyon en charge des Mobilités actives, la SEM Lyon Parc Auto devrait donc créer 1 100 places au cours des 12 prochains mois.

