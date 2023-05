Des passionnés vont exploiter tous les tramways de Stockholm (et un train de banlieue) au détriment des grands groupes

Stockholms Spårvägar, qui tire ses origines dans une association de passionnés, remporte l'exploitation de toutes les lignes de tram de Stockholm et d'un train de banlieue.

Tout le monde connaît les groupes internationaux Keolis, Transdev, Arriva ou MTR, qui ont tout à tour remporté des marchés d’exploitation des transports publics de la région de Stockholm (SL) dans les domaines les plus divers : RER, trains de banlieue, métro, tramway, bus, bateau… Mais hors de la région capitale suédoise, peu connaissent Stockholms Spårvägar, entreprise qui a repris le nom de l’ancienne Compagnie des trams de Stockholm et tire ses origines de l’Association suédoise des amis des tramways (Svenska Spårvägssällskapet). Des passionnés devenus des professionnels, après 32 ans d’exploitation du tram touristique de Djurgården, qui dessert les principaux musées de Stockholm et dont l’itinéraire est (re)devenu la ligne 7 régulière (Spårväg City) depuis 2010. Déjà opérateur de la ligne 7, Stockholms Spårvägar a repris en 2014 l’exploitation de la ligne 21 (Lidingöbanan), l’ancien « tram-train » qui relie Stockholm à l’île voisine de Lidingö, modernisé aux normes « tram ».

...