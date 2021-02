Alstom acquiert un spécialiste américain de l’ingénierie des transports

Parallèlement à la reprise de Bombardier Transport, Alstom renforce sa présence sur le marché nord-américain en faisant l’acquisition du bureau d’études B&C Transit. Basé à Oakland (Californie), ce spécialiste de l’ingénierie des transports ferroviaires emploie près de 85 personnes aux Etats-Unis, notamment à Livermore (Californie) et Pittsburgh (Pennsylvanie), et a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 45 millions de dollars (37 millions d’euros) en 2020. En 25 ans, B&C Transit s’est constitué un portefeuille de projets dans les domaines de la mobilité digitale, de la signalisation et de la communication, avec pour principaux clients les réseaux de transports de San Francisco (Muni), Miami-Dade (Metrorail) et Los Angeles (Metro Blue Line).

