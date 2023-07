Eurostar, transporteur officiel des équipes olympiques britanniques, belges et néerlandaises

Gwendoline Cazenave, directrice générale d'Eurostar entourée d'athlètes des équipes olympiques et paralympiques du Royaume-Uni, de Belgique et des Pays-Bas, le 3 juillet gare du Nord.

Les trains bleus et jaunes Eurostar avait déjà transporté les athlètes olympiques français, belges et néerlandais pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Pour les ceux de Paris 2024, la filiale internationale de la SNCF qui a absorbé Thalys en début d’année renouvelle le partenariat et transportera cette fois les équipes olympiques belges, britanniques et néerlandaises vers la gare du Nord. La dirigeante d’Eurostar, Gwendoline Cazenave a signé l’accord le 3 juillet avec les trois équipes olympiques et paralympiques pour devenir leur transporteur officiel.