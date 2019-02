Une nouvelle autoroute ferroviaire au départ de l’Espagne

A peine plus de trois mois après avoir lancé une autoroute ferroviaire entre Calais et Turin-Orbassano, Lorry Rail, la filiale commune de la SNCF, des CFL et de Lohr Industries, a inauguré aujourd’hui une nouvelle ligne reliant le terminal intermodal de Barcelone Can Tunis au terminal intermodal de Bettembourg (Luxembourg). « Il s’agit de la 5ème autoroute ferroviaire opérée par Viia et Lorry-Rail en faveur du transport de semi-remorques non-accompagnées », indique la société dans un communiqué, en ajoutant que c’est la première autoroute ferroviaire au départ d’Espagne . «