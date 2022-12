Un an après, le bilan positif de Trenitalia sur l’axe Paris – Lyon – Milan

Presque un an après le lancement de son premier train entre Paris, Lyon, Turin et Milan, le 18 décembre 2021, Trenitalia France tire un bilan positif de la première année d’activité. Et même meilleur que prévu. « Nous avons atteint le millionième billet la semaine dernière ; c’est au-delà de nos attentes », affirme Roberto Rinaudo, le président de Trenitalia France, devant la presse le 14 décembre. Après un lancement avec deux allers et retours par jour, ce sont cinq trains quotidiens que la filiale française de l’opérateur historique italien propose depuis juin dans chaque sens entre Paris et Lyon. Deux trains relient ces deux villes avec le nord de l’Italie.

...