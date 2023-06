Cityscoot, Cooltra et Yego remportent le marché des scooters électriques en libre-service à Paris

Si les trottinettes en libre-service n’auront plus droit de cité à la rentrée (lire), Paris renouvelle en revanche son bail pour les scooters électriques. Les résultats de l’appel d’offres de la Ville pour choisir trois opérateurs sont tombés le 29 juin, et sur les 10 candidats en compétition, le Français Cityscoot, l’Espagnol Cooltra et Yego, start up créée par des Français et basée à Barcelone, remportent la mise.

Ils mettront le contact début octobre 2023 avec la possibilité de déployer jusqu’à 2 500 scooters chacun les deux premières années, soit 7 500 au total. Puis jusqu’à 9 000 engins à partir de 2026, jusqu’à la fin du contrat en 2028.

Sortie de route donc pour Troopy qui avait déjà déployé une flotte de scooters électriques dans la capitale, au côté des trois candidats retenus. L’américain Lime avait, dès 2021 et quelques mois après son lancement, déjà abandonné le marché des scooters électriques.